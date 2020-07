Nowe procesory Intel opóźnione

Technologiczny gigant ogłosił, że wprowadzenie ich 7-nanometrowych procesorów zostało opóźnione do końca 2022 r.

Zdjęcie Intel Core /materiały prasowe

Według firmy Intel, produkcja głośno zapowiadanych procesorów opartych na 7-nanometrowych układach, zostanie opóźniona o ponad 6 miesięcy w stosunku do wcześniejszych oczekiwań.

Jak ujawnia Bob Swan, dyrektor wykonawczy firmy, przyczyną opóźnienia jest spory błąd w systemie produkcyjnym, który skutkuje poważnymi defektami, a tym samym wydajnością procesu. Ten wykazuje obecnie opóźnienie około dwunastu miesięcy w stosunku do wewnętrznych założeń firmy. W rezultacie Intel musi powrócić do swoich planów awaryjnych, które przewidują wykorzystanie odlewni innych firm do pomocy w produkcji.

Swan uspokaja jednak, że większość defektów została już rozpoznana, dzięki czemu ostateczny okres opóźnienia wyniesie zaledwie 6 miesięcy. Oznacza to, że pierwsze procesory Intela w litografii 7nm zadebiutują dopiero w 2022 roku.