Nowe oprogramowanie Apple na komputery – macOS Big Sur

Apple podczas konferencji WWDC 2020 zaprezentowało nowy system operacyjny na komputery z jabłkiem w logo. Jakich nowości można spodziewać się po macOS Big Sur?

Zdjęcie Apple prezentuje macOS Big Sur /materiały prasowe

macOS Big Sur to spora aktualizacja dla komputerów z jabłkiem w logo. Apple zdecydowało się na przeprojektowanie dolnej części ekranu oraz docka, który doczekał się nowych ikon. Najważniejsza zmiana to jednak centrum powiadomień oraz sterowania - przypominają one teraz rozwiązania znane z iPhone’a oraz iPada. Jak widać amerykańska firma chce dążyć do wizualnej unifikacji swojego oprogramowania.

macOS Big Sur to także zmiany w przeglądarce Safari - została ona nieco zmieniona oraz ma otwierać strony szybciej, a także sprawić, iż sprzęt będzie działał dłużej na jednym ładowaniu baterii.

Aktualizacja macOS Big Sur ma trafić na sprzęty takie, jak MacBook (2015 i nowszy), MacBook Pro (koniec 2013 i nowszy), MacBook Air (2013 i nowszy), Mac Mini (2014 rok i nowszy), i Mac (2014 rok i nowszy), iMac Pro oraz Mac Pro.