Nowe menu start w Windows 10 – jak włączyć?

Wraz z najnowszą, testową łatką do Windows 10, Microsoft wprowadził do swojego systemu nowe menu start. Jeśli wciąż nie wiecie jak je włączyć, odsyłamy do poniższego poradnika.

Zdjęcie Windows 10 fot.Microsoft /materiały prasowe

Ponieważ nowe menu Start jest wciąż w fazie testów, zostało one udostępnione jedynie osobom korzystającym z ostatniej kompilacji systemu Windows 10 20161. Żeby było jeszcze trudniej, jedynie połowa osób z dostępem do wersji "developerskiej" systemu otrzymała możliwość sprawdzania jego możliwości. Na szczęście istnieje pewien trik, jak oszukać te obostrzenia.

W tym celu potrzebujemy narzędzia nazwanego ViveTool. Po jego zainstalowaniu klikamy przycisk start i w trybie administratora uruchamiamy wiersz poleceń. Następnie przechodzimy do folderu z zainstalowanym programem ViveTool i wpisujemy komendę ViVeTool.exe addconfig 23615618 2. Po wciśnięciu przycisku ENTER i zrestartowaniu systemu, powinniśmy ujrzeć nowe menu start.