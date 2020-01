Nowe laptopy Intela z wydajniejszym chłodzeniem

Według raportu DigiTimes, Intel planuje zaprezentować nowy system chłodzenia, który miałby pozwolić na lepsze odprowadzanie ciepła w laptopach.

Laptopy ze względu na niewielką budowę często muszą iść na kompromisy względem rozmiarów swoich podzespołów. W porównaniu do komputerów stacjonarnych uniemożliwiają one montaż dowolnych urządzeń co niestety często wiąże się z mniejszą wydajnością. Problem ten dotyczy zwłaszcza chłodzenia przez co wiele notebooków zmaga się z problemami termicznymi.

Rozwiązaniem ma być nowy układ przygotowywany w ukryciu przez Intela. Ma on nie tylko być niewielki, ale dodatkowo lepiej rozpraszać ciepło. Urządzenie ma usprawnić proces chłodzenia o nawet 30 procent względem obecnie istniejących modułów.

Według nieoficjalnych informacji rozwiązanie zostanie przedstawione podczas zbliżających się targów CES w Las Vegas. Pozostaje zatem cierpliwie czekać.