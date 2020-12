Nowe komputery i monitory HP

Firma HP zaprezentowała kolejne urządzenia stworzone z myślą o rosnącej liczbie osób pracujących zdalnie.

Zdjęcie Komputery z serii EliteBook /materiały prasowe

Ponieważ ponad połowa pracowników na całym świecie wykonuje obecnie swoje obowiązki z domu, zarówno oni, jak i zespoły IT dostosowują się do nowych sposobów współpracy i tworzenia - czy to w domu, biurze, czy w innych miejscach. Firma HP przedstawia kolejne nowości w swoim portfolio, kore zostały stworzone, aby pomóc ludziom pozostać w kontakcie i umożliwić swobodną pracę niezależnie od miejsca pobytu.

Reklama

Najnowsze komputery z serii EliteBook 800, ZBook Firefly 14, oraz ZBook Firefly 15

Nowe urządzenia z serii EliteBook 800, ZBook Firefly 14, oraz ZBook Firefly 15 umożliwiają pracę w praktycznie każdym miejscu. Urządzenia dysponują najwyższą możliwą szybkością połączenia, dzięki gigabitowej transmisji danych Wi-Fi 6, 4G LTE lub 5G.

Nowy system redukcji szumów, oparty na technologii SI, tłumi odgłosy otoczenia czy stukanie klawiatury podczas połączeń konferencyjnych. HP QuickDrop pomaga użytkownikom w szybkim i bezpiecznym przesyłaniu zdjęć, filmów i plików pomiędzy komputerem HP, a smartfonem.

Komputery HP Elite oraz stacje robocze HP należą do najbezpieczniejszych urządzeń w swoich kategoriach. Nowa funkcja Tile pozwala użytkownikom (i działowi IT) na łatwe zlokalizowanie komputerów, bez względu na to w jakiej odległości się one znajdują. Nowoczesna technologia HP do wykrywania włamań, HP Tamper Lock, blokuje komputer jeśli został on fizycznie otwarty lub naruszony oraz powiadamia o tym użytkownika. Dla łatwej dezynfekcji sprzętu, można go przecierać zwykłymi, domowymi chusteczkami do czyszczenia. Funkcja HP Easy Clean wyłącza ekran dotykowy, klawiaturę i panel dotykowy za jednym naciśnięciem przycisku, co pozwala wyczyścić urządzenie bez konieczności wyłączania zasilania. HP Sure View Reflect zapewnia użytkownikom prywatność, pokazując jedynie odblaskowe wykończenie w przypadku, gdy ekran jest oglądany z boku.

Nowe komputery klasy Premium dla użytkowników biznesowych i zespołów IT

Komputery HP EliteBook 800 z serii G8 charakteryzują się lekką i elastyczną konstrukcją, a także wysokiej jakości łącznością. Napędzane są przez procesory Intel Core 11-generacji. Urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom związanym z mobilnością w domu, biurze i wszędzie pomiędzy. Laptopy oparte na Intel Core vPro.

Komputery będą dostępne z ekranami o przekątnej 13,3", 14" i 15,6". Dla uzyskania najwyższej wydajności, HP EliteBook 850 G8 wyposażono również w kartę graficzną NVIDIA GeForce MX450. Wybrane konfiguracje komputerów z serii HP EliteBook 800, opracowane we współpracy z firmą Intel, zostały przetestowane oraz zweryfikowane pod kątem zgodności ze standardami platformy Intel Evo.

Stworzone z myślą o profesjonalistach i twórcach pracujących zdalnie

Nowy HP ZBook Firefly G8, dostępny z ekranem o przekątnej 14" i 15,6", wyposaża użytkowników w moc i wydajność potrzebną do projektowania zarówno w 2D, jak i 3D. ZBook 14 to najlżejsza, przenośna stacja robocza, zaprojektowana z myślą o ekstremalnej mobilności. Urządzenie zostało wyposażone w kartę graficzną NVIDIA T500, wyposażonej w 4 GB pamięci GDDR6 VRAM i zapewniającej do 3 razy wyższą wydajność w porównaniu z poprzednią generacją , a także 2,6 razy lepszą wydajność niż Dell Precision 3550. ZCentral Remote Boost oferuje użytkownikom rewolucyjny sposób współpracy, wykorzystując zdalny dostęp do jeszcze potężniejszych stacji roboczych w biurze.

Zdjęcie HP EliteBook 800 z serii G8 / materiały prasowe

Dodatkowo, ZBook Studio i Create G7 będą wkrótce dostępne w wersji Ubuntu 20.04 i fabrycznie załadowanymi narzędziami do analizy danych, aby zapewnić produktywność już od pierwszego dnia pracy.

Nowy monitor HP U28 4K HDR

To pierwszy w portfolio firmy wyświetlacz z rodziny rozwiązań consumer zaprojektowany z myślą o potrzebach nawet najbardziej wymagających twórców.

Coraz więcej klientów oczekuje od firm tzw. "świadomości ekologicznej". Firma HP postanowiła odpowiedzieć na ich potrzeby, dlatego stworzyła pierwszy na świecie monitor wykonany częściowo z tworzywa sztucznego wyłowionego z oceanu , w ilości odpowiadającej ponad trzem plastikowym butelkom na wodę pochodzącym z recyklingu. Co więcej, opakowania urządzeń są pozyskiwane w sposób zrównoważony i nadają się do kolejnego przetworzenia.

Monitory U28 zostały stworzone dla profesjonalistów, jak również hobbystów i aspirujących twórców, którzy szukają rozwiązań pomagających im urzeczywistnić nawet najbardziej kreatywne wizje i projekty.

Ceny i dostępność:

- HP EliteBook 800 G8 ma być dostępny w grudniu 2020. Ceny zostaną ujawnione bliżej dnia premiery.

- HP EliteBook x360 830 G8 być dostępny w grudniu 2020. Ceny zostaną ujawnione bliżej dnia premiery.

- HP ZBook Firefly 14 G8 być dostępny w grudniu 2020. Ceny zostaną ujawnione bliżej dnia premiery.

- HP ZBook Firefly 15 G8 być dostępny w grudniu 2020. Ceny zostaną ujawnione bliżej dnia premiery.

- 28-calowy monitor HP UP28 4K będzie dostępny w Polsce od stycznia 2021 r. w cenie 1649 zł.