Nowe fakty o pierwszych ludziach - wyjątkowe znalezisko

Jak podaje portal Science Alert, za odkrycie odpowiada Paola Villa i jej zespół archeologów, którzy prowadzą wykopaliska w Castel di Guido, znajdującego się niedaleko Rzymu. Znaleziono dokładnie 98 egzemplarzy narzędzi wykonanych z kości słoniowej. 400 lat temu w tamtym miejscu znajdował się wąwóz wyżłobiony przez strumień, który służył za popularne źródło wodopoju wśród wymarłego już gatunku słoni Palaeoloxodon anticuus. Zwierzęta często tam przebywały, a co za tym idzie zdarzało się, że tam umierały. Ten fakt wykorzystywali ludzie, którzy zamieszkiwali okolicę. Potrafili oni wykonać zaawansowane jak na ten czas narzędzia z kości słoniowej.

Zespół archeologów znalazł narzędzia o zróżnicowanych wyglądach i zastosowaniach. Niektóre najprawdopodobniej służyły do krojenia mięsa. Inne, klinowej budowy do odcinania kości. Natomiast najbardziej zaskakuje obecność gładziarki. Była to długa kość, którą wykorzystywano do obróbki skóry. Tego typu urządzenia według zebranej dotąd wiedzy nie były wtedy jeszcze powszechne. Możliwe, że naukowcy zostaną zmuszeni do wprowadzenia zmian w linii czasu powstania i użytkowania niektórych z pradawnych narzędzi.

Zdjęcie Obszar zamku di Guido Fot. Villa et al., PLOS One, 2021 / materiały prasowe

Autorstwo narzędzi naukowcy przypisują Neandertalczykom: “Około 400 tysięcy lat temu można było zauważyć początki powszechnego użycia ognia i jest to początek rodowodu Neandertalczyków. To bardzo ważny okres dla Castel di Guido". - powiedziała Paola Villa, archeolog zajmująca się wykopaliskami w Castel di Guido.