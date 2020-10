Nowe baterie wodne na bazie cynku mogą pracować na siarczystym mrozie

Naukowcy z Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) Chińskiej Akademii Nauk opracowali ekonomiczny, bezpieczny i hybrydowy elektrolit wodny na bazie cynku, który może działać w niskich temperaturach i nie zanieczyszcza środowiska - podała służba prasowa CAS. Naukowcy szczegółowo opisali ich rozwój w czasopiśmie "Energy and Environmental Science".

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Nowy elektrolit składa się z wody (H2O), glikolu etylenowego (EG) i siarczanu cynku (ZnSO4). Autorzy pracy zauważają, że oddziaływanie solwatacyjne Zn2 i glikolu etylenowego pomogło wzmocnić wiązanie wodorowe między glikolem etylenowym a wodą - w wyniku czego przewodnictwo jonów cynku wzrosło w niskich temperaturach. To samo oddziaływanie pozwoliło wręcz przeciwnie, osłabić oddziaływanie solwatacyjne Zn2 z wodą, co doprowadziło do równomiernego wytrącenia cynku.

Reklama

Zarówno hybrydowe superkondensatory cynkowo - jonowe (ZHSC), jak i baterie cynkowo - jonowe (ZIB) z nowymi elektrolitami hybrydowymi wykazały wysoką gęstość energii, dużą gęstość mocy i długą żywotność w temperaturze -20 ° C. Stosunek glikolu etylenowego i wody w elektrolicie można zmienić, dostosowując się do warunków pracy w różnych regionach.

Prace te otwierają nowe możliwości rozwoju elektrolitów do niskotemperaturowego magazynowania energii.



Innowacje w bateriach konieczne dla postępu

Obecnie najwięksi producenci ograniczeni są kilkoma wytycznymi podczas tworzenia nowych sprzętów. Wśród nich warto wymienić między innymi coraz większy pobór mocy przez procesory czy pamięci operacyjne. Z każdym rokiem na rynku pojawiają się również urządzenia cieńsze oraz coraz bardziej kompaktowe -w tym przypadku bardzo ciężko o zachowanie identycznego poziomu pojemności akumulatora, bez pójścia na kompromis.



Większa moc zamknięta w tej samej obudowie mogłaby zostać wykorzystana również przez przemysł motoryzacyjny. Już teraz możemy obserwować trend "kilometrowy", który wymusza na producentach oferowanie jak najlepszego stosunku długości jazdy do jednego ładowania baterii.



Technologia litowo-jonowa wykorzystywana obecnie w całej elektronice jest już stara, przynajmniej z perspektywy czasu. W ostatnich latach inżynierowie ulepszyli baterie oraz ich działanie, jednak wciąż pompuje się miliony w to, aby dokonać przełomu. Wynalezienie nowej metody skutecznego magazynowania energii mogłoby również posłużyć planecie oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na wydobycie i przetwarzanie poszczególnych pierwiastków.