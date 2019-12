Nowa Zelandia z internetem o prędkości 100 Mb/s

Nowozelandzka Komisja Handlu opublikowała grudniową edycję raportu, który mierzy prędkość szerokopasmowego internetu. Krajowe plany osiągają nawet 100 Mb/s – i to w 99 procentach przypadków.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Nowozelandzkie plany mają zapewnić użytkownikom dostęp do łącza o prędkości 100 Mb/s - okazuje się, że w większości przypadków jest to zgodne z prawdą. Wszystkie z przebadanych planów zapewniają 99% deklarowanej prędkości przesyłu, a wszyscy zgłoszeni dostawcy osiągają dobre wyniki niezależnie od pory dnia. Tym samym Nowozelandzka Kosmisja Handlu zaprasza większą liczbę użytkowników, szczególnie z rejonów wiejskich do skorzystania z oferty internetowej największych operatorów.

W porównaniu z innymi krajami, w tym Polską, wyniki Nowozelandczyków wyglądają naprawdę solidnie.