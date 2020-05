Nowa wersja inteligentnego dzwonka od Ring

Chcesz uczynić swój dom bardziej nowoczesnym, a przy tym bezpieczniejszym? Jeśli tak, zapewne zainteresujesz się faktem, że marka Ring wydała aktualizację do swojego inteligentnego dzwonka do drzwi.

Zdjęcie Nowa wersja inteligentnego dzwonka /materiały prasowe

Inteligentny dzwonek Ring to urządzenie będące już w sprzedaży od jakiegoś czasu. Niepozorny gadżet, mocowany blisko drzwi, posiada wbudowaną kamerę, dzięki której możemy na bieżąco sprawdzać, co dzieje się za drzwiami. Ponadto sprzęt umożliwia stałą łączność z telefonem, wysyła specjalne alerty aktywowane ruchem, pozwala na komunikację z telefonu, gdy akurat nie ma nas w domu, a do tego współpracuje z wybranymi urządzeniami Alexa.

Teraz firma wprowadza do niego specjalną aktualizację, która oferuje usprawnione funkcje, takie jak wyższa jakość odbieranego materiału wideo (1080p), możliwość ustalenia dokładnych stref ruchu, a także system widzenia w nocy.

Co ważniejsze, marka Ring nie planuje podwyższać ceny, a nowy inteligentny dzwonek został wyceniony na 99,99 dolarów. Zapewne minie trochę czasu, nim nowa wersja urządzenia trafi do Polski.