Microsoft wydał nową poprawkę dla systemu Windows 10, która usuwa nieoczekiwane restartowanie się komputerów osobistych. W łatce znalazły się także inne zmiany.

Microsoft wydaje kolejne poprawki dla systemu Windows 10. Amerykańska firma postanowiła w końcu zaadresować nieoczekiwane, ponowne uruchamianie się komputera - sytuacja ta frustrowała wielu użytkowników na całym świecie od dłuższego czasu.

Oprócz tego, w nowym oprogramowaniu oznaczonym jako KB4598298 znalazł się szereg innych poprawek, między innymi tych związanych z funkcją BitLocker oraz ponownym uruchamianiem powiązanym z programem LSASS.exe.

Microsoft ostrzega, że po instalacji aktualizacji istnieje możliwość utraty certyfikatów systemowych oraz certyfikatów użytkownika.

Jeśli problem wystąpił na komputerach po instalacji nowych poprawek, firma zaleca powrót do poprzedniej wersji oprogramowania - okno dezinstalacji może być dostępne od 10 do 30 dni, w zależności od konfiguracji systemu. Po rozwiązaniu problemów w danym środowisku, Microsoft zaleca aktualizację do KB4598298, aby pozbyć się innych, uciążliwych błędów.