Zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa, wyraźny i jasny ekran oraz procesor AMD Ryzen Pro – to najnowsza propozycja amerykańskiego producenta dedykowana dla biznesu.

Zdjęcie HP EliteBook /materiały prasowe

Firma HP zaprezentowała kolejną generację popularnej serii laptopów biznesowych - HP EliteBook 700 G6. HP EliteBook 735 G6 i HP EliteBook 745 G6 wyposażone w procesor AMD Ryzen PRO drugiej generacji oraz kartę graficzną Radeon Vega zapewniają najwyższą wydajność, bezpieczeństwo oraz dłuższy czas pracy na baterii.

Urządzenia z serii HP EliteBook 700 G6 charakteryzuje smukła konstrukcja, wąska ramka oraz jasny wyświetlacz, który umożliwia komfortową pracę w niemal każdym świetle.

Nowa linia produktów zyskała również szereg zaawansowanych zabezpieczeń od firmy HP, chroniących m.in. przed złośliwym oprogramowaniem. Wśród nich znalazły się łatwe w zarządzaniu rozwiązania takie jak HP Sure Sense, HP Sure View Gen3, HP Privacy Camera, HP Sure Start dla AMD oraz HP Sure Click.

Z myślą o użytkownikach, którzy na co dzień korzystają z telekonferencji, seria HP EliteBook 700 G6 oferuje funkcję HP Noise Cancellation oraz skierowany na zewnątrz mikrofon zintegrowany z głośnikami. Dodatkowo urządzenia zostały wyposażone w klawiaturę do współpracy biznesowej, która pozwala na intuicyjne i szybkie nawiązywanie połączeń.

HP EliteBook 735 G6 (13-calowy) oraz HP EliteBook 745 G6 (14-calowy) będą dostępne w Polsce w sierpniu br., w cenie od 5 549 zł.