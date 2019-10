Microsoft wypuścił dzisiaj kolejną zbiorcza aktualizację dla Windows 10. Udate ma m.in. naprawiać błąd uniemożliwiający drukowanie.

Zdjęcie Kolejna ważna aktualizacja Windowsa /materiały prasowe

Aktualizacja została oznaczona jako "wymagana", a więc jest konieczna do poprawnego działania systemu. Wśród zmian jakie wnosi znalazło się m.in. wyczekiwane usprawnienia dotyczące usługi bufora wydruku. To do tej pory często skutkowało błędami mogącymi przyczynić się do anulowania drukowania przed jego zakończeniem.

Oprócz tego poprawka rozwiązuje szereg dodatkowych problemów technicznych, taki jak błędy instalacji funkcji na żądanie, które mogły przyczynić się do częstych restartów komputera, a także przynosi usprawnienia w płynności działania niektórych aplikacji.

Aktualizacja jest obecnie wdrażana za pośrednictwem usługi Windows Update.