Nowa aktualizacja dla systemu Windows 10 wprowadza zmianę, która może przełożyć się na 15% skoku wydajności w przypadku procesorów AMD Ryzen.

Zdjęcie AMD Ryzen Threadripper /materiały prasowe

Windows 10 May 2019 Update aktualizuje scheduler systemu Microsoftu. Oznacza to, że wykrywa on teraz procesory AMD Ryzen i Ryzen Threadripper - w ten sposób oprogramowanie może lepiej wykorzystać potencjał danych jednostek. Na aktualizacji najbardziej skorzystają osoby posiadające procesory Ryzen 1000, Ryzen 2000 oraz Ryzen 3000.

Według Microsoftu nowa aktualizacja może zapewnić nawet o 15 proc. lepszą wydajność procesora podczas codziennej pracy.