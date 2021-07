Smartfon został wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz obsługujący rozdzielczość 1080p. We wnętrzu urządzenia spoczywa 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 480, wspierany 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Nowa Nokia wykona zdjęcia przy pomocy 48MP aparatu głównego, szerokokątnego aparatu 13 MP, a także przedniej kamery do selfie.

To co jednak najważniejsze w przypadku opisywanego modelu, to jego wytrzymałość. Telefon został. objęty m.in wojskowa normą MIL-STD 810H i certyfikatem IP68. Oznacza to, że smartfon całkiem nieźle zniesie zarówno upadek z wysokości, jak i zanurzenie w wodzie. Ekran chroni natomiast chemicznie hartowane szkło Corning Gorilla Glass Victus. Urządzenie posiada także czytnik linii papilarnych.

Całość będzie działać dzięki baterii o pojemności 4620 mAh, która obsłuży funkcję ładowania bezprzewodowego. Nokia XR20 będzie dostępna pod koniec sierpnia w cenie 549 USD.

