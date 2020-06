Niewidzialna szyba ochroni w samolocie przed COVID-19

Jednym z rozwiązań, które ma sprawdzić się w samolotach ma być niewidzialna szyba, która ochroni pasażerów przed zakażeniem się COVID-19.

Zdjęcie System AirShield ma chronić pasażerów /materiały prasowe

Firmy na całym świecie, w tym linie lotnicze pracują nad rozwiązaniem problemu związanego z podróżami w samolotach podczas trwającej pandemii. Firma lotnicza Teague w siedzibą w Seattle zaproponowała rozwiązanie, które zakłada wykorzystanie niewidzialnej szyby oddzielającej pasażerów. Konstrukcja AirShield ma za zadanie ograniczyć kaszel oraz kichanie współpasażerów. Powietrze z danego miejsca będzie pobierane oraz filtrowane w systemie Teague.

Każda z szyb może być wydrukowana w 3D oraz bez problemu da się ją przypiąć nie tylko do miejsca, ale również do całej instalacji klimatyzacyjnej. Po kichnięciu czy kaszlnięciu, wszystkie krople kierowane są w dół, a finalnie na zewnątrz kabiny do filtrów HEPA.

Zdjęcie Instalacja odbywa się w szybki sposób / materiały prasowe

Obecnie nie ma informacji na temat tego czy którąś linia lotnicza zdecydowała się wykorzystać ten system u siebie.