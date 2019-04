Zdjęcie DroneDefender. Fot. Military Times /materiały prasowe

Każdy walczy z niechcianymi robotami w inny sposób. Holendrzy mają orły, Japończycy inne drony wyposażone w sieci a amerykańscy Marines Humvee z laserami. USA uzbroiło się w DroneDefendera, czyli pokaźnych rozmiarów emiter fal, który zakłóca wykorzystywane przez drony częstotliwości, odcinając je w ten sposób od operatora. Zaatakowany może powrócić na autopilocie do miejsca określonego jako baza lub przejść w tryb lądowania. Bronią posługują się na razie wyłącznie agenci federalni i raczej na pewno nie trafi do sklepów. Posłuży do eliminowania robotów z miejsc, w których nie mogą się znajdować. A wiadomo, że ostatnio jest z tym duży problem.