Niepełnosprawni: Jak innowacyjne firmy zmieniają ich życie?

Dzięki nowym technologiom i dynamicznie rosnącym start-upom, które nie boją się podejmowania odważnych inicjatyw, osoby niepełnosprawne mają szansę nie tylko na łatwiejszy start w zawodzie, ale także na pracę w dziedzinach, które do tej pory były dla nich niedostępne.

Zdjęcie Marek – tłumacz języka migowego w Migam / materiały promocyjne

Ostatnie zdanie może brzmieć zbyt optymistycznie, jednak przykłady z rynku pracy pokazują, że sytuacja zmienia się na lepsze. Niemiecka spółdzielnia "Discovering Hands" 2014 rok zakończyła z 2,5 miliona euro przychodu. Dlaczego to takie ważne? Spółdzielnia zatrudnia przede wszystkim niewidome kobiety, ponieważ dzięki wyostrzonego zmysłowi dotyku, są one nieocenione w wykrywaniu raka piersi. Dzięki 9-miesięcznemu programowi szkoleniowemu, jego uczestniczki nie tylko uczą się wykrywać zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym etapie, a także zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu psychologii i pracy biurowej, dzięki którym mogą pracować w przychodniach, prywatnych gabinetach lekarskich lub podejmować zlecenia. W ten sposób niepełnosprawność, postrzegana dotąd jako wada, staje się atutem.

Spółdzielnie, które funkcjonują jak start-upy, coraz częściej pojawiają się także na rodzimym rynku. W Pucku funkcjonuje Browar Spółdzielczy prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną "Dalba". Pracują w nim osoby niepełnosprawne intelektualnie, a sam browar specjalizuje się w produkcji tzw. piw wymrażanych, które cieszą się dużym uznaniem wśród konsumentów piw rzemieślniczych. Do ich przygotowania wymagane są zaawansowane umiejętności i technologie, dlatego inne krajowe browary rzemieślnicze wypuszczają je niezwykle rzadko. Jednak pracownicy Browaru Spółdzielczego wyspecjalizowali się w tej wymagającej procedurze i z powodzeniem wytwarzają złocisty trunek.

Kompleksowe rozwiązania

Jednym z najbardziej kompleksowych rozwiązań technologicznych wspomagających osoby niepełnosprawne jest platforma migam.org, która zapewnia pakiet usług pomagających firmom komunikować się z osobami niesłyszącymi.

- W Migam pomagamy w komunikacji, głównie pomiędzy osobą głuchą a firmą / usługą / marką - mówi Przemek Kuśmierek, CEO grupy Migam. - Dzięki nam Głusi dzwonią - dodaje.

Kuśmierek jest jednym z ambasadorów konkursu Chivas Venture, który skupia się na start-upach, realizujących prospołeczne projekty, często skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Kuśmierek przyznaje, że jego firma się nieustannie rozwija, a kolejne usługi rozszerzają jej działalność także na osoby z innymi niepełnosprawnościami.

- W naszym nowym projekcie onevid.io robimy prawdziwą rewolucję. Rozszerzamy nasze narzędzie o możliwość komunikacji z każdym klientem. Audio, wideo, czat i sharescreen to tylko niektóre z funkcji, które implementujemy - dodaje Kuśmierek.

Mimo iż pojawiają się kolejne start-upy aktywizujące niepełnosprawnych, nadal podobnych inicjatyw jest zbyt mało. Tym bardziej cieszy, że w półfinale tegorocznej edycji konkursu dla startupów odpowiedzialnych społecznie znalazł się między innymi projekt Food & Life, zajmujący się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych w dwojaki sposób: poprzez szkolenia potencjalnych pracodawców oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w foodtruckach. Daje to nadzieję, że sytuacja na rynku zacznie się powoli zmieniać.

Osobiste doświadczenia

Powodem powstawania rozwiązań technologicznych skierowanych do niepełnosprawnych często są osobiste doświadczenia ich twórców. Założyciel firmy ParrotOne zdecydował się stworzyć specjalną klawiaturę skierowaną do osób niepełnosprawnych i seniorów, ponieważ sam - poruszając się na wózku inwalidzkim - borykał się z trudnościami w korzystaniu z interfejsów smartfonów i tabletów. Dlatego zdecydował się stworzyć inteligentną klawiaturę, która, w oparciu o uczenie maszynowe, minimalizuje liczbę czynności potrzebną do komunikowania się ze światem za pomocą smartfona. A do tego, jak czytamy na stronie start-upu, uczy języków obcych, szyfruje wiadomości i nie zawiera reklam.

ABA DrOmnibus, polska platforma edukacyjna, wspiera terapię behawioralną dzieci z autyzmem. Aplikacja skierowana jest do terapeutów, specjalistów i rodziców, a korzystać z niej można zarówno podczas zajęć terapeutycznych w ośrodkach specjalistycznych, jak i w domu.

Podróże dla wszystkich

Potrzebę dostosowania swoich usług do potrzeb osób niepełnosprawnych odczuwają także globalni gracze. Airbnb, światowy gigant zajmujący się krótkoterminowym wynajmem nieruchomości, w 2017 roku przejął start-up Accomable, który oferował noclegi dla osób niepełnosprawnych. Przejęta firma formalnie przestała istnieć, jednak jej zespół, z CEO Srinem Madipallim na czele, ma w ramach Airbnb zajmować się przystosowaniem ofert serwisu do osób z niepełnosprawnościami.

Polska ma się czym pochwalić

Przykłady start-upów, które za cel stawiają sobie wyrównywanie szans i aktywizację osób wykluczonych można mnożyć. FiveApp to pierwszy komunikator wykorzystujący język migowy, WalkinVR otwiera świat wirtualnej rzeczywistości przed osobami ograniczonymi ruchowo, a firma Glaze Prosthetics - kolejny półfinalista tegorocznej edycji Chivas Venture - drukuje protezy, które nie tylko przywracają sprawność ale także świetnie wyglądają i mają zaskakujące możliwości personalizacji (od wbudowanego otwieracza do butelek, poprzez schowek na telefon i klucze, na bezprzewodowym głośniku skończywszy).

Dzięki konkursom takim jak Chivas Venture, w których realizujące prospołeczne misje start-upy mogą zdobyć finansowanie i wsparcie mentorskie dla swoich projektów, inicjatyw takich jak powyższe jest z roku na rok coraz więcej. Komu powiedzie się w aktualnej edycji konkursu dowiemy się 17 stycznia 2019 roku.