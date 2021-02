Niemieckie Leopardy z izraelskim systemem ochrony

Niemiecka armia podpisała umowę z izraelskim ministerstwem obrony dotyczącą dostawy innowacyjnego systemu ochrony aktywnej Trophy. Mają w niego zostać wyposażone czołgi Leopard-2.

Zdjęcie Leopard 2 A7 /AFP

Trophy to izraelski system obrony aktywnej, przeznaczony głównie do ochrony pojazdów opancerzonych przed pociskami przeciwpancernymi. Rozwiązanie zostało opracowane przez firmę Rafael w 2007 roku, kiedy to trafiło do seryjnego wyposażenia czołgów Merkawa Mk4 oraz bojowych wozów piechoty Namer. Teraz, jak donosi serwis Defence Blog, we wspomniany system zostaną wyposażone niemieckie czołgi Leopard-2. Wynika tak ze specjalnej umowy podpisanej pomiędzy ministerstwami obrony Izraela oraz Niemiec.

W innowacyjny system obrony aktywnej zostanie wyposażonych 17 czołgów Leopard-2. Obsługa Rafael Advanced Defence Systems obejmie zaopatrzenie pojazdów w systemy zbiorników, specjalnie zaprojektowane rozwiązania przechwytujące i części zamienne. Niemieccy żołnierze otrzymają także zaawansowane szkolenie operacyjne i techniczne. Systemy będą dostarczane w ciągu najbliższych kilku lat.

Według wstępnych założeń modernizacja pierwszych jednostek pancernych będzie zakończona do 2023 roku. Czołgi Leopard-2 wyposażone w system Trophy zasilą tzw. "szpicę" NATO, a więc dołączą do sił zdolnych do szybkiego reagowania.

Obecnie niemiecka Bundeswehra obsługuje 328 czołgów Leopard 2 trzech typów - 2A6, 2A6M, 2A7. Izrael pokłada nadzieje w fakcie dalszego wyposażania niemieckiej armii w systemy Trophy.