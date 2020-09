Do wielkich fabryk amerykańskiego giganta, już niebawem dołączy kolejna, ulokowana nieopodal Berlina. Inwestycja może przynieść pracę dla nawet 40 000 osób.

Zdjęcie Jedna z gigafabryk Tesli /materiały prasowe

Właściciel firmy produkującej elektryczne supersamochody już od pewnego czasu stawiał na Europę. Po wielu pertraktacjach, także z polskim premierem Mateuszem Morawieckim, Elon Musk postawił jednak na Niemcy. "Gigafactory 4" powstaje niedaleko stołecznego lotniska BER. Uzasadniając wybór Niemiec na lokalizację fabryki, Musk wyjaśnił, że kraj ten zaoferował najlepsze warunki, a także może poszczycić się znakomitymi inżynierami.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w momencie pełnego rozbudowania ośrodka, będzie on mógł zapewnić pracę dla niemal 40 000 pracowników. Wszystko ze względu przeniesienia głównego centrum produkcyjnego modelu Y i modelu 3, właśnie do Niemiec.

Liczba ta jest tak duża, że może zabraknąć chętnych do pracy i Niemcy będą zmuszone do celowego przekwalifikowania pracowników, właśnie pod kątem gigafabryki. W Polsce zapewne problem by ten nie istniał.

Oficjalna produkcja w "Gigafactory 4" ma ruszyć w 2021 roku. Oprócz samochodów, mają tam także powstawać napędy oraz baterie do pojazdów.