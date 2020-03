Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) - globalna koalicja zajmująca się ochroną legalnego rynku treści i ograniczeniem piractwa internetowego - osiągnęła kolejne znaczące zwycięstwo w ochronie legalnego rynku dzięki niedawnemu zamknięciu pirackiego serwisu Aus Media Streaming, który sprzedawał pirackie dekodery IPTV i abonament. Po dochodzeniu przedstawicieli ACE firma Aus Media Streaming zgodziła się natychmiast zaprzestać wszelkich operacji pirackich.

Działanie to jest częścią ciągłych wysiłków mających na celu utrudnienie działania nielegalnych operatorów i dystrybutorów IPTV / ISD w Australii. Do tej pory ACE doprowadziło do zamknięcia 31 operacji pirackich związanych z dystrybucją i sprzedażą urządzeń pirackich, aplikacji i subskrypcji IPTV.

Sprzedawane w Australii dekodery były fabrycznie załadowane pirackimi aplikacjami i dodatkami, a subskrypcje IPTV zapewniały dostęp do pirackich treści za pośrednictwem strony internetowej, ausmediastreaming.com.au.

W cenie 198 euro urządzenia Aus Media Streaming oferowały 12-miesięczną subskrypcję IPTV na różne usługi pirackie, w tym HD Subs, XTRix i iView.

Podsumowując, piracki dekoder zapewniał nielegalny dostęp do ponad 4000 kanałów telewizyjnych na żywo oraz ponad 1000 filmów i seriali na żądanie od firm członkowskich ACE.