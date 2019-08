Nielegalnie rozpowszechniali kodowaną telewizję

Łódzcy i sieradzcy policjanci przerwali proceder sharingu czyli nielegalnego rozpowszechniania sygnału telewizyjnego platform cyfrowych za pomocą sieci internetowej. Procederem tym zajmowali się dwaj mieszkańcy powiatu sieradzkiego. Za taki czyn grozi kara do trzech lat więzienia - czytamy w komunikacie Polskiej Policji.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

funkcjonariusze z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi wraz z policjantami Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KPP w Sieradzu oraz specjalistą ze Stowarzyszenia "Sygnał" weszli do mieszkań dwóch mieszkańców powiatu sieradzkiego.

Powodem niezapowiedzianej wizyty były poczynione wcześniej ustalenia, że mogli oni nielegalnie umożliwiać za pośrednictwem sieci internetowej korzystanie z płatnych kodowanych programów telewizji cyfrowej. W trakcie przeszukania u 52-letniego mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli dekoder podłączony do sieci, którego ustawienia wskazywały, że był również używany jako serwer wymiany uprawnień z innymi odbiorcami. Podobna sytuacja miała miejsce w trakcie przeszukania u drugiego z mężczyzn. Przedstawiciel stowarzyszenia "Sygnał" wstępnie wyliczył straty na kwotę nie mniejszą niż 10 tysięcy złotych.

Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do sieradzkiej komendy, gdzie usłyszeli zarzuty z Ustawy o Ochronie Niektórych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną z 5 lipca 2002r., za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.