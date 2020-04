Wszystko wskazuje na to, że platforma komputerowa stworzona przez Raspberry Pi Foundation idealnie nadaje się do obsługi nieskomplikowanych respiratorów. Może się to okazać niezmiernie istotne w dobie szalejącej epidemii kornawirusa.

Zdjęcie Raspberry Pi 4 /materiały prasowe

Przystępne cenowo platformy komputerowe bazujące na podzespołach Raspberry Pi mogą w ogromnym stopniu przyczynić się do zdrowia. Jak się okazuje, urządzenia idealnie nadają się jako bazy nieskomplikowanych, ale wydajnych respiratorów, które w czasie epidemii mogą okazać się nieocenione dla zakażonych.

Jak wynika z testów, do skutecznej pracy respiratora, wystarczają już najprostsze i najtańsze układy Pi Zero o wartości 5 USD. Choć zostały one wyposażone w jedynie jeden procesor 1,0 GHz i 512 MB pamięci RAM wciąż jest to wystarczający zapas do obsługi urządzenia. Plusem platformy Raspberry Pi jest też szybkość produkcji układu.

Firma wyprodukowała 192 000 płytek Pi Zero i Pi Zero W w pierwszym kwartale 2020 r. i zamierza wyprodukować 250 000 płyt w drugim.

Fundacja Raspberry Pi poinformowała, że jest to pierwszy przypadek w historii firmy, gdy układy Raspberry Pi zostały użyte do produkcji urządzeń medycznych. Obiecuje przy tym zwiększyć produkcję swoich płyt Pi Zero, aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu na respiratory.