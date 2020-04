Niedroga maszynka do strzyżenia BaByliss w Biedronce

Od poniedziałku 20 kwietnia w sieci sklepów Biedronka dostępna będzie maszynka do strzyżenia BaByliss Precision Cut – nowość z linii BaByliss MEN. Jak łatwo się domyślić, premiera urządzenia nie jest przypadkowa. Sieć i producent kierują ofertę do tych, którzy muszą mierzyć się z następstwami zamknięcia salonów fryzjerskich.

Zdjęcie BaByliss /materiały prasowe

Ostrza urządzenia zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Zakres strzyżenia - od 0,5 mm do 24 mm (dokładność co 2 mm) - ustawia się za pomocą specjalnego pokrętła, dzięki czemu maszynkę można dostosować do własnych potrzeb.

Reklama

Maszynka BaByliss Precision Cut o zasilaniu sieciowo-akumulatorowym zapewnia do 60 minut ciągłej pracy bezprzewodowej (na akumulatorze) - twierdzi producent. Samo otrze maszynki można zdjąć i myć przepłukując je wodą. W zestawie z maszynką znajduje się etui dla przechowywania urządzenia.



Produkt w cenie 99 zł, z 3-letnią gwarancją, dostarcza firma mPTech , a w sklepach Biedronka dostępny będzie od 20 kwietnia do 2 maja br. lub do wyczerpania zapasów.