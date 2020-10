Niebieski Księżyc – jak go oglądać?

Nadciąga ciekawe zjawisko – niebieska pełnia Księżyca. Jak oglądać widok, który ostatni raz miał miejsce ponad 75 lat temu?

Niebieski Księżyc już niedługo pojawi się nad naszym niebem. Całość będzie drugą pełnią w ciągu jednego miesiąca, co ma miejsce około raz na 2,5 roku. Niebieski Księżyc w Haloween zdarza się jednak jeszcze rzadziej, bowiem występuje on średnio raz na 19 lat. Jeśli nie będziemy mogli go zaobserwować w najbliższym czasie, to następna okazja nadarzy się dopiero w 2039 roku. Niebieski Księżyc będzie w tym przypadku widać z całego globu, o różnych porach. Ostatnim razem podobne zjawisko miało miejsce w 1944 roku.

Kiedy będzie można zobaczyć Niebieski Księżyc w Polsce? Już w sobotę 31 października od godziny 15:50. Księżyc będzie wtedy znajdował się około 405 tys. kilometrów od naszej planety.

Warto zadbać o to, aby stworzyć sobie odpowiednie warunki do obserwacji. W miastach może wystąpić zanieczyszczenie światłem, które nie pozwoli na dogodną obserwację.

Niebieski Księżyc będzie widoczny bez użycia specjalistycznego sprzętu.