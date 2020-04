Popularny komunikator ulepsza swoje funkcje. Niebawem maksymalna liczba uczestników podczas grupowej rozmowy wzrośnie do 8.

Niedawno informowaliśmy o przecieku, który jasno wskazywał na idące zmiany w aplikacji WhatsApp. W wersji testowej komunikatora odkryto bowiem kod, który jasno wskazywał, że usługa przygotowuje się do zwiększenia maksymalnej liczby uczestników podczas grupowej rozmowy, zarówno audio jak i wideo. Choć informacje wydawały się sprawdzone, nie było wiadome do jakiej maksymalnej ilości osób zostanie zwiększony limit, ani kiedy aktualizacja trafi do użytkowników.

Wprowadzenie wersji beta rozwiało te niepewności i teraz już wiadomo, że twórcy zdecydowali się zwiększyć liczbę uczestników do 8. Udostępnienie wspomnianej wersji, oznacza też, że oficjalne wprowadzenie zmian to kwestia najwyżej kilku tygodni.

Jeśli jednak nie chcecie czekać, wystarczy, że już teraz zainstalujecie WhatsAppa w wersji beta.