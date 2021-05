Niebawem Flash zniknie z systemu Windows 10. Kiedy?

Jak wynika z oficjalnego komunikatu opublikowanego na stronie firmy Microsoft, latem tego roku system Windows otrzyma specjalne narzędzie do usuwania Flash Playera.

Zdjęcie Microsoft usunie Flasha z Windowsa 10 / 123RF/PICSEL

Reklama

Technologia Flash oficjalnie zakończyła swój żywot 31 grudnia 2020 roku. Rozwiązanie od dłuższego czasu stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa w internecie, a znaczna większość stron oraz aplikacji odeszła od niego z biegiem lat na rzecz nowocześniejszych rozwiązań. Nie dziwi zatem, że Adobe postanowiło całkowicie zrezygnować z jego wsparcia.

Reklama

Na sytuację stosunkowo szybko zareagował Microsoft, który jeszcze w ubiegłym roku zapowiedział wprowadzenie specjalnych funkcji, mających usunąć Flasha z systemu Windows 10. Choć technologiczny gigant wydał narzędzie do usuwania Flash Playera w jednej z poprzednich aktualizacji systemu Windows, była to jednak całkowicie opcjonalna aktualizacja. Teraz ma się to zmienić.

Wraz z nadejściem czerwcowej poprawki, narzędzie do usuwania niewspieranego rozszerzenia, stanie się integralną częścią składników systemu. Oznacza to, że ​tego lata Flash powinien zostać usunięty ze wszystkich komputerów z systemem Windows 10.

Adobe Flash Player nie będzie również obecny w nadchodzących kompilacjach systemu.

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl