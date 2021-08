Nie wierzcie w mity - 5G to technologia przyszłości

W 2010 roku, kiedy na rynku telekomunikacyjnym pojawił się standard 4G (LTE), mogliśmy pobrać film w około osiem minut. Za sprawą 5G materiał o wielkości pięciu gigabajtów może być dla nas dostępny do obejrzenia w kilka sekund. W kluczowym dla branży IT raporcie Ericsson Mobility czytamy, że "5G jest na dobrej drodze, by stać się najszybciej przyjętą generacją technologii mobilnej w historii".

Wokół 5G pojawiły się pewne mity, które już dawno zostały obalone przez naukowców - dzisiaj wiemy, że jest to bezpieczna technologia. Dowodów na to nie brakuje.

Czy PEM jest szkodliwe? Nie

- Każda nowa technologia budzi niepokój i to jest zrozumiałe. Przypomnę, że na początku XX wieku przed samochodem - takie było angielskie prawo - musiał biec człowiek z chorągwią, który ostrzegał przed jadącym potworem - tłumaczył w ramach kampanii "5G - Infrastruktura przyszłości" prof. Krzysztof Dołowy z Katedry Fizyki i Biofizyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Ale, żeby nie kontynuować tych dziesiątków przykładów, jak to żarówki były szkodliwe, pociągi były szkodliwe, czy prąd elektryczny, to przejdźmy do telefonów komórkowych. Otóż były prowadzone długotrwałe badania i na zwierzętach i na ludziach i tych badań były tysiące. Stwierdzono, że nie ma żadnego dowodu na to, że takie promieniowanie, które dociera do nas ze słupów, ze stacji nadawczych, lub promieniowanie, które wysyła nasz telefon do stacji nadawczej, może szkodzić zdrowiu - dodał.

Czym jest pole elektromagnetyczne (PEM)? To naturalne zjawisko towarzyszące Wszechświatowi od samego początku. PEM wytwarzają chociażby: Ziemia w swoim jądrze, Słońce, zjawiska atmosferyczne, a nawet materia o odpowiedniej temperaturze. Człowiek stworzył urządzenia i instalacje, które są sztucznymi źródłami pola elektromagnetycznego: kuchenki mikrofalowe, generatory prądotwórcze czy pilot do telewizora. Są to tak zwane źródła nieszkodliwego niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. Wśród tych wynalazków znajdziemy również telefonię komórkową, w tym sieć 5G.

Zdjęcie Urządzenia telekomunikacyjne, w tym np. stacje bazowe telefonii komórkowej wykorzystujące częstotliwości radiowe, wytwarzają pole elektromagnetyczne jedynie o charakterze niejonizującym. Fot. Si2pem.gov.pl / materiały prasowe

W raporcie przygotowanym przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Ministerstwem Cyfryzacji znajdziemy jasną informację: "We punktach pomiarowych, zlokalizowanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, wartość średniokwadratowa natężenia pól elektrycznych, obliczona na podstawie wykonanych pomiarów selektywnych częstotliwościowo, nie przekracza wartości dopuszczalnej w miejscach dostępnych dla ludności". Nie ma zatem powodów do obaw - PEM nie szkodzi człowiekowi.

5G a choroby - to kolejny mit

W oświadczeniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji czytamy, iż teorie o tym, że PEM może wywoływać choroby są nieprawdziwe i mają na celu jedynie szerzenie dezinformacji w społeczeństwie. "Żadne rzetelnie przygotowane badania naukowe nie wskazują na powiązania promieniowania niejonizującego, emitowanego przez systemy telefonii komórkowej, z powstawaniem nowotworów i innych chorób. Potwierdza to między innymi Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), która stale bada te zależności" - dodaje Izba.

Podobnie sprawę stawia publikacja Ministerstwa Cyfryzacji "Pole elektromagnetyczne a człowiek", przygotowana przez dziesiątki ekspertów z dziedziny fizyki, medycyny i biologii. "Pomimo zakrojonych na szeroką skalę badań epidemiologicznych nie udało się dowieść wzrostu ryzyka zachorowalności na nowotwory mózgu, głowy i okolic szyi na skutek zwiększonej ekspozycji na PEM" - można przeczytać w raporcie nazywanym Białą Księgą 5G.

Zdjęcie Zdjęcie po prawej stronie przedstawia efekty 15-minutowej rozmowy telefonicznej, w trakcie której telefon był trzymany bezpośrednio przy ciele. Podobny byłby skutek przytrzymywania w tym miejscu dowolnego ciepłego przedmiotu. Nagrzanie tkanek jest przejściowe i nie wywołuje żadnych długotrwałych szkodliwych efektów medycznych, zaś temperatura ciała w niedługim czasie wraca do normy. Fot. "Biała Księga - Pole elektromagnetyczne a człowiek"

- W telefonie komórkowym nie ugotowalibyście państwo herbaty w żaden sposób, w ogóle nie zauważylibyście państwo, że telefon komórkowy ogrzał wam herbatę. Więc tutaj efektu różnicy długości fali nie ma - podsumował legendy krążące wokół negatywnego wpływu pola elektromagnetycznego na ludzi profesor Dołowy.

5G będzie ratowało życie

Zdjęcie 5G będzie kluczowym elementem rozwoju telemedycyny / 123RF/PICSEL

W Chinach pacjent cierpiący na chorobę Parkinsona przeszedł w czerwcu tego roku pierwszą w kraju zdalną operację na ludzkim mózgu wykorzystującą technologię 5G. Od tego czasu przeprowadzono kilka podobnych zabiegów. Dystans dzielący lekarza i pacjenta to ponad 3000 km. Medycyna będzie jedną z gałęzi, która najbardziej skorzysta na nowej technologii komunikacji. "5G zagwarantuje zdalny dostęp do opieki zdrowotnej u najlepszych lekarzy na świecie, a także możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) do ustalenia planu leczenia lub diagnozy pacjenta" - komentuje niedaleką przyszłość CP Gurnani, CEO firmy Tech Mahindra.

Dalsze przykłady implementacji 5G w medycynie? Sieć czujników zamontowanych przy łóżkach pacjentów pozwoli na łatwiejsze monitorowanie ich zdrowia, a inteligentna pigułka połknięta przez chorego będzie w stanie przesyłać dane pozwalające na określenie skutecznej terapii oraz da szansę na odpowiednie zareagowanie w przypadku dziwnego zachowania organizmu. Natomiast za sprawą szybkiej transmisji danych wysłanie serii zdjęć w najwyższej rozdzielczości z dowolnego miejsca nie będzie problemem. Nowa generacja telefonii komórkowej będzie bardzo istotna w leczeniu ludzi.

Warto samemu przetestować 5G

Zdjęcie Podczas Earth Festival 2021 w Uniejowie będzie można przetestować najnowsze smartfony 5G / 123RF/PICSEL

Firma Ericsson przewiduje, że liczba mobilnych abonentów 5G przekroczy 580 milionów do końca 2021 roku, a codziennie będzie ich przybywać około miliona. Również w Polsce sieć 5G staje się standardem.

Nowa generacja sieci komórkowej to nie tylko szybsze pobieranie i wysyłanie danych, ale również coraz lepsze, szybsze i nowocześniejsze telefony - zarówno modele z budżetowej półki, jak i coś dla miłośników najbardziej zaawansowanych gadżetów. Dzięki zastosowanym w nim rozwiązaniom możemy być pewni, że nie utracimy sygnał komórkowego nawet podczas dużego koncertu czy w tłumie na wielkim wydarzeniu sportowym. Zarówno wszyscy fani technologii jak i osoby, które jeszcze nie miały wcześniej styczności z 5G, będą mogły przetestować tę technologię przyszłości oraz najnowocześniejsze smartfony w Strefie Internetu 5G podczas "Earth Festival 2021. Gwiazdy dla czystej Polski" w dniach 21-22 sierpnia w Uniejowie.

