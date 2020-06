Boeing to druga firma, która oprócz SpaceX przygotowuje kapsułę wynoszącą astronautów w przestrzeń kosmiczną. Podobnie, jak w przypadku firmy Elona Muska, CST-100 Starliner ma być konstrukcją wielokrotnego użytku.

Zdjęcie Boeing CST-100 Starliner /AFP

Boeing CST-100 Starliner, to kapsuła wielokrotnego użytku, która została wyprodukowana przez Boeinga w ramach programu NASA Commercial Crew Development. Głównym celem konstrukcji jest transport załogi do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz innych, prywatnych stacji kosmicznych, które powstaną w przyszłości.

Kapsuła Starliner posiada średnicę o wielkości nieco ponad 4,5 metra i tym samym jest większa niż moduł dowodzenia Apollo, ale mniejsza niż kapsuła Orion. Boeing CST-100 Starliner ma pomieścić w środku załogę liczącą do siedmiu osób. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby mogła pozostać na orbicie przez okres do siedmiu miesięcy - z możliwością ponownego użycia do dziesięciu misji. Boeing CST-100 Starliner jest kompatybilna z rakietami nośnymi Atlas V, Delta IV, Falcon 9 oraz Vulcan. Kapsuła otrzymała wielokrotne rundy finansowania ze strony NASA opiewające na kilkaset milionów dolarów.

Pierwszy test lotu orbitalnego kapsuły Starliner odbył się 20 grudnia 2019 roku i zakończył się niepowodzeniem. Poprzez problemy z anomalią czasową, kapsuła nie była w stanie zadokować przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. CST-100 Starliner wykonał jednak udane lądowanie w White Sands w Nowym Meksyku.

Zdjęcie Kapsuła Starliner otrzymała wiele rund finansowania / AFP

Przy projektowaniu kapsuły Starliner, Boeing wykorzystał swoje doświadczenie, które nabył wcześniej wraz z programami NASA Apollo, NASA Space Shuttle czy NASA ISS, a także z projektami takimi, jak Orbital Express, które były sponsorowane przez Departament Obrony.

W przeciwieństwie do wcześniejszych amerykańskich kapsuł kosmicznych, Boeing CST-100 Starliner ląduje z poduszką powietrzną na powierzchni Ziemi, a nie na wodzie. Stany Zjednoczone posiadają pięć planowanych lądowisk do wykorzystania dla swoich misji. Daje to około 450 możliwych lądowań na przestrzeni każdego roku.

Boeing CST-100 Starliner posiada jedno miejsce komercyjne, w pełni turystyczne. NASA pozwoliła Boeingowi wycenić oraz sprzedaż bilet na opisywane miejsce pozwalającym tym samym osobie prywatnej dostać się na niską orbitę ziemską na swoistym, tylnym siedzeniu.