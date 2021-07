Nie dla zwykłych ludzi - takim pociągiem będą podróżowali bogaci

Opisywana jako "pałac na szynach", koncepcja pociągu o długości 400 metrów będzie składać się z 14 wagonów, z których każdy jest odpowiednikiem oddzielnych pomieszczeń w dużym pałacu lub rezydencji. Znajdzie się tu m.in. hol powitalny, część mieszkalna, przestrzeń rozrywkowa, pokój towarzyski i Grand Salon. Skrzydła pociągu mogą być składane i przekształcać się w tarasy na świeżym powietrzu, a "sekretny" ogród będzie pełnił funkcję schronienia dla gości.

Dominującym elementem budulcowym pociągu ma być szkło, które będzie zmieniać swoją transparentność, całkowicie zmieniając nastrój i otoczenie pasażerów. W trybie nieprzezroczystym, szkło wewnątrz pociągu może również działać jako ekran, wyświetlając dowolną scenerię.



Zdjęcie G Train. Fot. Thierry Gaugain / materiały prasowe

Pociąg nie będzie demonem szybkości - nie to ma być jego głównym atutem - rozpędzi się do maksymalnie 160 km/h. Podróż nim ma zachęcać do relaksowania się i podziwiania krajobrazów. W przypadku G Train kluczowa ma być sama podróż pociągiem, a nie jej cel.



Gaugain nie ma jeszcze kupca na swój luksusowy pociąg, który ma zostać sprzedany jednej osobie, a nie operatorowi, który może wynajmować przestrzeń. Koszt realizacji projektu to ok. 350 mln dolarów, a zbudowanie pociągu zajmie co najmniej 2,5 lata. Pociąg będzie miał miejsce na około 18 miejsc noclegowych i o wiele więcej gości imprezowych. Zostanie zbudowany tak, aby mógł jeździć po torach kolejowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.



Zdjęcie G Train. Fot. Thierry Gaugain / materiały prasowe

Szwajcarski producent pociągów Stadler, producent szkła Saint-Gobain i brytyjska firma inżynieryjna Eckersley O'Callaghan, dołączyli do projektu, aby przetestować możliwość stworzenia pociągu. G Train ma pomóc w podkreśleniu, że podróż koleją jest bardziej zrównoważonym środkiem transportu dla najbogatszych na świecie.