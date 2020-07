Pewien użytkownik Reddita przerobił urządzenie Sonos Boost w odtwarzacz muzyczny napędzany minikomputerem Raspberry Pi i czytnikiem NFC.

Zdjęcie Mark Hank /YouTube

Mark Hank od dłuższego czasu zastanawiał się jak można by uklasycznić współczesne słuchanie muzyki. Klikanie w dotykowy ekran smartfona nie oddaje bowiem efektu, towarzyszącego przy brani do dłoni okładki oryginalnego albumu. Wpadł zatem na pomysł połączenia obu technik i tak powstało urządzenie nazwane przez niego "emulatorem płyt winylowych".

Do jego powstania konstruktor wykorzystał kupiony na aukcji wzmacniacz Sonos Boost. Po wyjęciu oryginalnych podzespołów, zastąpił je komputerem Raspberry Pi 3A + i czytnikiem ACR122U NFC. Konfiguracja ta pozwala na automatyczne odtworzenie w playerze określonego albumu, po przyłożeniu do urządzenia tagu NFC. Wspomniane tagi znajdują się wewnątrz specjalnie wydrukowanych kart o grubości 1mm, zawierających grafikę danego albumu. W przeciwieństwie do klasycznych gramofonów, cyfrowy album wystarczy jedynie przyłożyć do emulatora.

W swoim oryginalnym poście autor zawarł pełną instrukcję konfiguracji urządzenia, oraz koszt jego produkcji. Sprzęt współpracuje z głośnikami Sonos i korzysta z tagów NFC NTAG213.