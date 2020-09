Popularny serwis sVOD testuje nową funkcję, umożliwiającą darmowy dostęp do kilku swoich oryginalnych programów. Do ich obejrzenia, nie potrzeba nawet zakładać konta.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Netflix postanowił wyjść naprzeciw osobom wciąż nie przekonanym do oferty serwisu. W tym celu postanowił rozpocząć testy nowej funkcji w ramach której oferuje każdemu bezpłatny dostęp do kilku swoich oryginalnych seriali. By obejrzeć materiały, nie trzeba nawet zakładać konta. Darmowy dostęp oferuje m.in.: odcinki serialu "Stranger Things" i "Szkoła dla elity", filmy "Zabójczy rejs" i "Nie otwieraj oczu" czy produkcję dla najmłodszych - "Dzieciak rządzi".

W oficjalnym oświadczeniu, firma poinformowała, że szuka nowych możliwości promocji w celu przyciągnięcia nowych członków. Zaoferowanie darmowego dostępu do niektórych materiałów, może skutecznie przyciągnąć wciąż spore grono niezdecydowanych osób.

Warto jednak zauważyć, że rozwiązanie nie będzie kompatybilne z każdą platformą. Na obecną chwilę funkcja bezpłatnego dostępu, będzie możliwa jedynie na komputerach z systemem Windows lub Mac oraz na Androidzie. Netflix postanowił także wprowadzić 30-sekundowe reklamy między każdym tytułem.