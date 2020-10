Netflix wprowadził nową zakładkę do swojego serwisu. Ma ona dać użytkownikom większy pogląd na to, jakie dokładnie materiały wideo będą pokazywane na platformie w przyszłości.

Zdjęcie Netflix wprowadza nową zakładkę do serwisu /materiały prasowe

Nowa zakładka w serwisie Netflix została oznaczona jako "Warto poczekać" i zawiera ona w sobie informacje dotyczące tytułów, które już niebawem pojawią się na platformie streamingowej. W opisywanej zakładce będzie można zobaczyć produkcje, które trafią na Netflix w przeciągu od 15 do 365 dni. Całe rozwiązanie ma na celu zaoferowanie bardziej kompleksowego, szerszego spojrzenia na to, co dokładnie będzie dostępne na Netflixie, jednak jest to również nic innego, jak chęć zatrzymania swoich abonentów na samej platformie.

Nowa sekcja "Warto poczekać" jest póki co dostępna jedynie na telewizorach. W tej chwili nie można z niej skorzystać na tabletach iPad, urządzeniach z systemem iOS czy Android. Jak donosi serwis Variety, Netflix będzie testował opisywane rozwiązanie na przestrzeni 2020 roku.

W samym 2020 roku Netflix skasował ponad 20 premier, które miały pojawić się na platformie.