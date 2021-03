Netflix wprowadza nową funkcję - przypomina rozwiązanie z TikToka

Popularna platforma streamingowa przygotowała ciekawe rozwiązanie o nazwie „Fast Laughs”. Umożliwia ono odtworzenie klipu z losowym fragmentem stand-upu lub serialu komediowego w celu szybkiego rozśmieszenia.

Czasami wszystkiego, czego potrzebujemy w danym momencie, jest śmiech. Właśnie w tym celu Netflix wprowadził nową funkcję "Fast Laughs". Działa ona na podobnej zasadzie co klipy w TikToku, z taką różnicą, że w przypadku aplikacji Netflix, program wybiera najciekawsze fragmenty ze stand-upów, seriali komediowych i filmów.

Każdy z klipów jest odtwarzany automatycznie i pozwala na szybki podgląd do 100 klipów dziennie. Fragmenty mogą trwać maksymalnie 45 sekund. Jeśli, któryś okaże się dla nas szczególnie zabawny, będzie istniała możliwość dodania pełnego odcinka do listy życzeń lub rozpoczęcia oglądania go od razu.

Co ciekawe, fragmenty będą wyświetlane w formacie poziomym, podobnie jak relacje Facebooka, a każdy z nich będziemy mogli odpowiednio skomentować za pomocą specjalnych emotikonek.

Fast Laughs trafia właśnie do użytkowników w anglojęzycznych, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Funkcja będzie początkowo dostępna wyłączenia na urządzenia marki Apple, jednak Netflix chce rozpocząć testowanie wersji Androida jeszcze w tym roku.

