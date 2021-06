W Polsce od 4 czerwca miał ruszyć pilotażowy proceder graniczący możliwość dzielenia się kontami Netfliksa - wynika z informacji serwisu Naekranie. Netflix testował to rozwiązanie od kilku tygodni, skala zmian nie jest znana. Na czym polega nowa weryfikacja?

Proceder weryfikacji kont rozpoczął się w marcu tego roku m.in. w USA. W momencie uruchomienia serwisu wideo, oczom użytkowników ukazał się wcześniej nieznany komunikat. W jego treści było pytanie dotyczące weryfikacji. W celu udowodnienia, serwis prosił o weryfikację lokalizacji poprzez pocztę e-mail lub SMS-a na adres lub numer osoby, która założyła konto..

Jak można się domyślić, informacja to wywołała prawdziwą burzę wśród użytkowników. Dzielenie się kontami pomiędzy rodzinom i przyjaciółmi, jest bowiem szalenie popularną praktyką w przypadku platformy. Szacuje się, że obecnie z tego rozwiązania korzysta ponad 30 proc. użytkowników serwisu.



System w końcu trafił do polskich użytkowników - donosi serwis Naekranie.pl, który w przygotowanym przez siebie materiale umieścił zrzut ekranu przedstawiający polski odpowiednik weryfikacji konta. Serwis twierdzi, że udało się to już potwierdzić na przykładzie "kliku kont", a proces polega na wymienionym powyżej podaniu stosownego kodu, który trafia do właściciela konta, podczas logowania do nowej platformy. Na ten moment istnieje opcja "Zweryfikuj później", która nie blokuje uruchomienia usługi.

Sprawdziliśmy, ale na naszym przypadku (próba logowania na smartfonie i w przeglądarce na notebooku - oba urządzenia, na których wcześniej nie korzystaliśmy z Netfliksa) nie pojawiła się jeszcze taka plansza. Możliwe, że Netflix wdraża ją u ograniczonej liczby użytkowników lub jest ona zależna od innych czynników.

Jak Netflix komentuje kwestie ograniczeń w dzieleniu się kontami?

Dyrektor operacyjny Greg Peters podkreślił, że niedawne komunikaty były jedynie testem jednego z rozwiązań. Stwierdził przy tym: "Zespół techniczny wciąż pracuje nad ułatwieniami dostępu w krajach, które obsługujemy, ale jednocześnie chcemy mieć pewność, że możliwości platformy nie są nadużywane przez osoby nieprawidłowo dysponujące swoimi kontami". Netflix wciąż bada "właściwy model" dla swoich klientów, a firma nie zna właściwego sposobu rozwiązania wspomnianego problemu.

Jeśli spotkaliście się z planszą wymagającą weryfikacji, dajcie o tym znać w komentarzach.

