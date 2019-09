Grupa CANAL+ i Netflix ogłosili zawarcie partnerstwa. Zgodnie z jego warunkami, od 15 października abonenci Grupy CANAL+ we Francji, który skorzystają z pakietu Ciné Séries, będą mogli uzyskać dostęp w ramach jednej subskrypcji do kanału premium CANAL+ i usługi Netflix. Jak czytamy w komunikacie Grupy CANAL+, podobna oferta ma zostać wprowadzona do Polski już wkrótce.

Zdjęcie Canal+ łączy siły z Netfliksem - firmy szykują wspólną ofertę dla polskiego abonenta /123RF/PICSEL

Ten nowy pakiet w cenie 15 euro/miesiąc będzie zawierał standardowy plan Netflixa (2 ekrany, HD) oraz subskrypcję kanału CANAL+. Natomiast Ciné Séries to dodatkowo ponad 20 kanałów z filmami i serialami. Dzięki temu partnerstwu abonenci będą mogli cieszyć się w ramach jednej subskrypcji szeroką gamą francuskich i międzynarodowych treści, w tym ważnych wydarzeń sportowych na żywo, najnowszych filmów, dokumentów i seriali w CANAL+, a także seriali, filmów, dokumentów, programów rozrywkowych, dla dzieci i wielu innych w ramach Netfixa.

Abonenci pakietu Ciné Séries po raz pierwszy znajdą w tym samym miejscu "Stranger Things", "Biuro szpiegów", "Dom z papieru", "Spiralę", "Rodzinny biznes" i "Les Sauvages".



- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Netflixem, która pozwoli zaoferować naszym abonentom najbogatszą na rynku ofertę kinową i serialową. Netflix jest globalnym odniesieniem w swojej dziedzinie z treściami rozpoznawanymi na całym świecie. Ta oferta uzupełnia naszą ogólną ofertę najnowszych filmów, ważnych wydarzeń sportowych na żywo, światowej klasy seriali, w tym naszych Créations Originales, i umacnia naszą rolę agregatora treści i usług - powiedział Maxime Saada, dyrektor generalny Grupy CANAL+.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z CANAL+, jedną z wiodących europejskich firm medialnych. Dzielimy tę samą pasję do rozrywki i to partnerstwo ułatwi abonentom CANAL+ dostęp do serwisu Netflix - wszystko w ramach jednej subskrypcji. Najpiękniejsze historie nie mają granic i mogą podobać się na całym świecie - a my chcemy zapewnić coraz szerszej publiczności dostęp do szerokiej gamy treści od twórców z całego świata, zarówno na Netflixie, jak i za pośrednictwem naszego partnerstwa z CANAL+ - powiedział Reed Hastings, założyciel i dyrektor generalny Netfliksa.

Abonenci CANAL+, którzy już subskrybują Netflixa, będą mogli subskrybować nowy pakiet i korzystać ze wszystkich swoich usług wideo w ramach jednej opłaty. Abonenci CANAL+, którzy chcieliby subskrybować tylko Netflixa, będą mogli to zrobić również na swoich najnowszych dekoderach. Oferta początkowo dotyczy Francji, ale ma zostać rozszerzona na inne terytoria obsługiwane przez Grupę CANAL+, począwszy już wkrótce od Polski, informuje Grupa CANAL+.

Jak poinformował redakcję satkurier.pl Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Platformy CANAL+, o szczegółach oferty, cenach i korzyściach dla abonentów operator będzie informował na przełomie roku.



Anita Kaźmierska