Nadchodzące oprogramowanie na komputery Mac od Apple może pozwolić użytkownikom na oglądanie Netflixa w rozdzielczości 4K. Wszystko to ma umożliwić system Big Sur.

Aktualizacja Safari dla macOS Big Sur wprowadza do obsługi Netflixa rozdzielczość 4K oraz wsparcie dla Dolby Vision HDR - zgodnie z informacjami podanymi przez portal 9to5Mac. Może to oznaczać, iż po raz pierwszy użytkownicy systemu macOS będą w stanie przesyłać strumieniowo treści z Netflixa w rozdzielczości 4K. Do tej pory korzystanie z takiego rozwiązania wymagało zainstalowanego systemu Windows. macOS Big Sur może więc wszystko zmienić.

Wygląda na to, że do obsługi technologii Dolby Vision HDR będą jednak potrzebne odpowiednie komputery - wiele produktów Apple wprowadzonych od 2018 roku posiada taką kompatybilność, jednak musi być ona ewidentnie zaznaczona w specyfikacji.

