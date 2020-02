Netflix udostępnił listę najbardziej popularnych tytułów

Nowa funkcja popularnej platformy sVOD umożliwia podgląd 10 najchętniej oglądanych seriali i filmów.

Zdjęcie Netflix z nową funkcją /123RF/PICSEL

Top 10 w serwisie Netflix to swoisty ranking najbardziej popularnych produkcji dostępnych do obejrzenia w danym kraju. Uwzględnia on zarówno film jak i seriale, a co ważniejsze, jest codziennie aktualizowany. Może stanowić świetną opcję dla niezdecydowanych osób chcących poszerzyć swoje zainteresowania filmowe.

Na obecną chwilę w Polsce prym wiodą seriale "Narcos. Meksyk", "Locke & Key" oraz "Psia Akademia". Wśród filmów są to produkcje "Jego ostatnie życzenie", "Isi i Ossi" oraz "Juliusz".

W celu sprawdzenia nowej funkcji wystarczy udać się do wybranej kategorii "Seriale i programy" lub "Filmy". Lista najchętniej wybierany produkcji pojawi się na samej górze strony. Filmy, które aktualnie znajdują się w rankingu otrzymają tez stosowną adnotację do opisu.