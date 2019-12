Netflix rozpoczął testy nowego abonamentu na terenie Indii. Plan zakłada możliwość wykupienia tańszej subskrypcji obejmujący dłuższy okres dostępu do serwisu streamingowego.

Netflix po raz kolejny testuje swoje pomysły na terenie Indii. Firma upatruje wspomnianego rynku jako miejsca, w którym można eksperymentować. Wszystko to za sprawą konkurencyjności oraz rosnącego wykorzystania smartfonów oraz internetu. Już wcześniej firma z Los Gatos wprowdziła do Indii abonament mobilny kosztujący zaledwie 2,79 dolara miesięcznie. Tym razem przedstawiciele serwisu sprawdzają pomysł z tańszym abonamentem na dłuższy okres czasu. Użytkownicy otrzymają do wyboru plany trzy, sześcio- oraz dwunastomiesięczne, z rabatem nawet do 50%. Informacje tego typu przekazuje serwis Reuters.

Rezczniczka Netflix India poinformowała, iż wprowadzenie nowych planów ma pomóc firmie uelastycznić ofertę oraz dostarczyć ją stricte do nowych użytkowników. Jeśli test się sprawdzi, to opisywane rozwiązanie zostanie wprowadzone także na inne, światowe rynki. Szczegóły związane z ekspansją nowych abonamentów Netflixa nie są jednak na ten moment znane.

Netflix wydał już około 420 milionów dolarów na ekskluzywne treści przeznaczone dla rynku indyjskiego. Nowe abonamenty mają wejść w życie w przeciągu najbliższych tygodni. Przy zakupie trzymiesięcznego planu użytkownicy otrzymają 20% rabatu podczas gdy wybór sześciomiesięcznego abonamentu zakończy się 30% obniżką ceny.