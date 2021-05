Netflix testuje nową funkcję na urządzeniach mobilnych

Funkcja „Odtwórz losowo” to nowe rozwiązanie Netflixa, które stosunkowo niedawno trafiło na telewizory. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem zawita także na urządzeniach mobilnych.

Netflix wprowadza nową funkcję na urządzenia mobilne

W kwietniu tego roku, popularny serwis sVOD wprowadził nową funkcję do swojej platformy. Mowa o przycisku "Odtwórz losowo", który został przygotowany specjalnie pod kątem osób niezdecydowanych, lub nieszczególnie chętnych do samodzielnego wybierania odtwarzanych treści. Wybranie tej opcji w menu, skutkuje natychmiastowym, losowym wybraniem filmu lub programu.

Teraz, zgodnie z obietnicą, Netflix kontynuuje wdrażanie rozwiązania na urządzenia mobilne, a pierwszy użytkownicy już teraz zgłaszają obecność wspomnianego przycisku na niektórych telefonach z Androidem.

Osoby obawiające się o repertuar uspokajamy, że materiał będzie automatycznie zaciągnięty z "Mojej listy" lub dopasowany do dotychczas obejrzanych filmów. Może to być na przykład film, którego nie skończyliśmy oglądać lub po prostu tytuł podobny, do tego, który już widzieliśmy. Oczywiście w każdym momencie możemy odrzucić propozycję serwisu i samodzielnie wybrać cokolwiek innego, ze specjalnie przygotowanej listy.

