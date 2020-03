Netflix przeznaczy 100 milionów dolarów, by wspomóc swoich pracowników

Właściciel popularnej platformy sVOD postanowił utworzyć fundusz pomocowy o wartości 100 milionów dolarów. Ma on wspomóc współpracowników i twórców podczas kryzysu wywołanego koronawirusem.

Zdjęcie Siedziba główna Netfliksa /AFP

Zagrożenie wirusem COVID-19 to ogromny problem dla wielu branż, w tym osób powiązanych z tworzeniem materiałów do serwisów streamingowych. Od czasu wybuchu epidemii, prawa cała produkcja telewizyjna i filmowa musiał zostać zatrzymana, pozostawiając tysiące ludzi bez pracy i środków do życia. Wśród nich są nie tylko aktorzy, ale też m.in. elektrycy, stolarze, wizażyści czy osoby odpowiedzialny za makijaż.

Reklama

Netflix stworzył fundusz pomocowy o wartości 100 milionów dolarów, by móc pomagać całej społeczności twórczej, w ciężkich czasach.

Firma poinformowała, że większość kwoty z funduszu, zostanie przeznaczona na wsparcie najbardziej dotkniętych osób. Netflix obiecał już dwa tygodnie wypłaty dla obsady i ekipy pracującej przy wstrzymanych w zeszłym tygodniu produkcjach. Dostępne środki mają też trafić do "osób trzecich" w tym wszelakich organizacji non-profit udzielających pomocy dotkniętym pracownikom, w krajach, gdzie Netflix posiada największe zasoby produkcyjne.