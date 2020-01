Serwis wrócił do oferty darmowego, testowego miesiąca dla nowych abonentów w Polsce. Klienci zainteresowani usługą mogą wybrać jeden z trzech promocyjnych pakietów.

Zdjęcie Netflix wraca z darmowym miesiącem /123RF/PICSEL

Choć popularna platforma VOD oferowała już wcześniej podobne rozwiązanie, to jednak z powodu wielu nadużyć była zmuszona do zaprzestania stosowania polityki testowych okresów próbnych. Na szczęście wszystko wróciło do normy i Netflix powraca z promocją dla nowych klientów, wprowadzając przy tym pakiety w cenach promocyjnych.

Wśród nich znalazł się pakiet podstawowy za 34zł, standardowy za 43zł i premium kosztujący 52zł. Pierwszy z nich umożliwia oglądanie materiałów w jakości standardowej (SD) na jednym urządzeniu. Pakiet za 43zł to już dostęp do filmów i seriali w jakości HD na dwóch urządzeniach. Pakiet premium wnosi do tego rozdzielczość Ultra HD i powiększa limit obsługiwanych urządzeń do 4.

Promocja działa od 23 stycznia. By obdarować znajomego testowym, darmowym miesiącem, musimy wygenerować link, a następnie wysłać go za pomocą maila lub komunikatora.

Miejmy nadzieję, że tym razem nie dojdzie do większych nadużyć i Polska pozostanie w gronie krajów dysponujących takim rozwiązaniem.