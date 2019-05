Po podwyżce cen w USA przyszła pora na Wielką Brytanię - abonenci Netfliksa na Wyspach będą musieli zapłacić więcej. Czy podwyżka cen obejmie w końcu Polskę?

Zdjęcie Netflix podnosi ceny w kolejnym kraju /AFP

Plan Standardowy (dwa aktywne konta, wideo jakości HD) będzie kosztował 8.99 funtów, zamiast 7.99 funtów. Plan Premium (cztery aktywne konta, wideo jakości UHD) podrożeje z 9.99 funtów na 11.99 funtów. Plan Podstawowy pozostaje bez zmian - 5.99 w brytyjskiej walucie - czytamy w wyspiarskich mediach.

Powód zmian? Analogiczny, jak w USA - koszty realizacji produkcji i akwizycji treści.

W kwietniu abonenci w USA otrzymali maile z informacją o wyższej cenie abonamentu. Mowa o abonamencie wyższym o 1 do 2 dolarów. Podstawowy plan z 8 dolarów podrożał do 9 dolarów. Standardowy - z 11 do 13 dolarów, a najwyższy, z 14 do 16 dolarów,

W marcu Netflix zrezygnował z darmowego okresu próbnego w Polsce (więcej informacji).



Opisane powyżej przedsięwzięcia wpisują się w powolną zmianę strategii streamingowego giganta - po zebraniu odpowiednie dużej liczby abonentów i wprowadzeniu marki na rynek, pora zwiększyć zysk.



Coraz więcej wskazuje zatem na nieuniknione podwyższenie ceny abonamentu w Polsce.