Zgodnie z zapowiedzią, Netflix podjął decyzję o podniesieniu ceny abonamentu dla amerykańskich widzów - donosi CNN. O jakiej podwyżce mówimy i czy wpłynie to na nasz rynek?

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Abonenci w USA otrzymali maile z informacją o wyższej cenie abonamentu. Mowa o abonamencie wyższym o 1 do 2 dolarów. Podstawowy plan z 8 dolarów podrożał do 9 dolarów. Standardowy - z 11 do 13 dolarów, a najwyższy, z 14 do 16.

Reklama

Biorąc pod uwagę nakłady przeznaczane na własne produkcje (20 mld dolarów w 2018 roku) - wyższy abonament nie jest zaskoczeniem.

W zeszłym miesiącu Netflix zrezygnował z darmowego okresu próbnego w Polsce (więcej informacji).

Netflix obecnie testuje nowy abonament przeznaczony dla użytkowników urządzeń mobilnych. Testowy plan został uruchomiony na terenie Indii - miesięczna opłata wynosi około 3,63 dolara. To połowa kosztu regularnego abonamentu za Netflixa, który w Indiach wynosi 7,27 dolara.



Opisane powyżej przedsięwzięcia wpisują się w powolną zmianę strategii streamingowego giganta - po zebraniu odpowiednie dużej liczby abonentów i wprowadzeniu marki na rynek, pora zwiększyć zysk.

Można zatem założyć, że większe ceny w końcu dotrą do Europy, a podwyżki zapewne będą uzależnione od strategii Netfliksa w każdym z krajów lub regionów Starego Kontynentu.