Netflix Party - wspólne oglądanie filmów bez wychodzenia z domu

Wspólne oglądanie filmów ze znajomymi w okresie pandemii stało się problemem. Na ratunek przychodzi wtyczka do przeglądarki Google Chrome.

Zdjęcie Netflix Party /materiały prasowe

Największa internetowa wypożyczalnia filmów wychodzi naprzeciw osobom wolącym lub muszącym zostać w domu. Netflix Party to specjalna wtyczka do przeglądarki Chrome, która umożliwia wspólne oglądanie filmów oraz seriali, a także pozwala wymieniać się spostrzeżeniami na wbudowanym, grupowym czacie. Wszystko jest odtwarzane w sposób synchronizowany by każda z oglądających osób była na bieżąco z wyświetlanymi wydarzeniami.

Aby móc skorzystać z Netflix Party należy posiadać konto na platformie Netflix i zainstalować odpowiednią wtyczkę do przeglądarki Google Chrome. Po wyborze interesującego filmu, należy kliknąć w podświetloną ikonę NP i otrzymany w ten sposób kod URL, przesłać naszym znajomym.

Warto jednak pamiętać, by każda z osób z którymi chcemy podzielić wspólnym seansem, również posiadała aktywne konto w serwisie.

Wspomnianą wtyczkę można znaleźć tutaj.