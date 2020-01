Netflix oszczędza miliony dzięki offshoringowi

Z najnowszych raportów wynika, że Netflix przeniósł do 430 mln dol. zysku z działalności międzynarodowej w 2018 r. do rajów podatkowych. Analiza „No Tax and Chill”, czyli analiza rachunków firmy w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii pokazuje, że Netflix jest potęgą na liście gigantów cyfrowych, którzy korzystają z sieci spółek offshore, aby przenosić zyski i w ten sposób unikać płacenia podatków. Konkretnie chodzi tu o Wielką Brytanię, gdzie Netflix dostał jeszcze zwrot podatku.

Zdjęcie . /AFP

W 2018 r., mimo osiągnięcia 1,2 mld dol. zysków na całym świecie i szacunkowych 860 mln funtów przychodów od 10 mln brytyjskich subskrybentów, Netflix nie zapłacił podatku w Wielkiej Brytanii. Przeciwnie, firma otrzymała 94 tys funtów zwrotu od brytyjskiego podatnika w latach 2017/2018 w postaci ulg podatkowych.

Reklama

O ile tam, gdzie zyski z międzynarodowych operacji Netflix pozostają tajemnicą, to rachunki firmy w USA sugerują, że duże kwoty trafiają do rajów podatkowych. Raport "No Tax and Chill" został przygotowany przez śledczy think tank Tax Watch UK, wyraźnie stawia firmę Netflix wśród listy firm cyfrowych, które wykorzystują spółki offshore do przenoszenia swoich zobowiązań podatkowych do rajów podatkowych.



Netflix rozpoczął działalność w Wielkiej Brytanii w 2012 roku, ale uczynił to za pośrednictwem spółki w Luksemburgu. Kiedy założono w 2011 r. firmę Netflix Luxembourg, to nie miała ona żadnych klientów w Luksemburgu, a co ciekawe firma publikowała swoje rachunki w funtach brytyjskich. W 2015 r., tuż po tym, jak firma rozpoczęła sprzedaż subskrypcji w Luksemburgu, Netflix przeniósł swoją europejską działalność do Amsterdamu i holenderskiej firmy Netflix International BV. Do 2017 r. amerykańskie korporacje podlegały teorii federalnego opodatkowania amerykańskich podatków od zysków z całego świata. Ale korporacje były w stanie trwale odroczyć płacenie podatków, jeśli ponownie zainwestowały te zyski za granicą. Doprowadziło to do szeregu inwestycji w obligacje rządowe i zbywalne papiery wartościowe.

Analiza wykazała też, że na 19 firm kontrolowanych przez Netflixa działa w Wielkiej Brytanii, tylko jedna z nich, Netflix Services UK, założyła konta, a reszta powstała dopiero niedawno. Pytanie do czego służą te spółki. Raport Tax Watch twierdzi, że dwa brytyjskie podmioty Netflix otrzymały 611 tys. funtów ulgi podatkowej na swoje produkcje filmowe w latach 2017-2018.



- Żadna z brytyjskich firm produkcyjnych Netflixa nie złożyła jeszcze rocznych sprawozdań finansowych, jednak spodziewać się należy, że firmy te będą kwalifikować się do przyznania ulg podatkowych dla telewizji w Wielkiej Brytanii, co może doprowadzić do spływu znacznej ilości środków rządowych dla Netflixa. W rezultacie Netflix uzyska podwójną korzyść podatkową. Z jednej strony, domagając się ulg podatkowych od kosztów, które lokalizuje w Wielkiej Brytanii, a jednocześnie najwyraźniej przenosi przychody za granicę - napisano w raporcie.

W oświadczeniu opublikowanym w Broadband TV News Netflix stwierdził: - Opodatkowanie osób prawnych jest ważną i długo dyskutowaną kwestią. Ostatecznie to rządy decydują o przepisach podatkowych - w każdym kraju, w którym działamy, Netflix przestrzega tych zasad.

Jerzy Kruczek