Netflix obniża jakość streamingu materiałów wideo w Europie

Popularny serwis sVOD potwierdził informacje dotyczące obniżenia jakości przesyłania strumieniowego na czas epidemii koronawirusa. Jest to odpowiedź na bezpośredni apel UE do giganta.

Zdjęcie Netflix obniża jakość streamów wideo /123RF/PICSEL

Szalejąca epidemia groźnego wirusa COVID-19 zmusiła wielu Europejczyków do pozostania w domu. Izolacja w wielu przypadkach oznacza zdalną pracę, naukę poprzez internet, ale także zwiększone zapotrzebowanie na przepływ wiadomości i treści wideo. Wszystko to w znaczący sposób wpływa na nadmierne wykorzystanie internetu, co może spowodować jego przeciążenie i ograniczenie dostępu.

Biorąc to pod uwagę, Netflix poinformował, że obniży jakość przesyłania strumieniowego na najbliższe 30 dni. Wyjątkowa sytuacja ma dotyczyć całej Europy, a ilość przesyłanych danych powinna zostać zmniejszona o ok. 25 procent.

Wpływ na tę decyzję miał także apel komisarza UE ds. Rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona, który wezwał największe platformy streamingowe i telekomunikacyjne do ograniczenia wykorzystania przepustowości podczas trwającej epidemii koronawirusa.

Na obecną chwilę Netflix nie potwierdził, czy podobne rozwiązanie planuje wprowadzić na innych kontynentach.