Abonenci Netfliksa otrzymają kolejną funkcję - nowość o nazwie "Shuffle Play” ma pomóc w rozwiązaniu problemu znanego jako: "Nie wiem, co oglądać na Netliksie, bo platforma ma za dużo produkcji".

Jak się okazuje - na świecie istnieją osoby, nie szczególnie chętne do samodzielnego wybierania odtwarzanych treści. Mowa tu szczególnie o ludziach, którzy nie chcą zaśmiecać sobie głowy wyborem materiałów z ogromnej listy, a są zainteresowane jedynie bezstresowym ich oglądaniem. To właśnie specjalnie dla nich została przygotowana nowa funkcja nazwana "Shuffle Play".

Dzięki niej interfejs Netfliksa zostanie wzbogacony o kolejny sporej wielkości przycisk na ekranie głównym. Po jego kliknięciu, serwis w sposób automatyczny i całkowicie losowy odtworzy treści pasujące do naszych algorytmów personalizacji. Może to być na przykład film, którego nie skończyliśmy oglądać, cokolwiek zapisanego na "mojej liście" lub po prostu tytuł podobny, do tego, który już widzieliśmy.

Co ciekawe, funkcja "Shuffle Play" widnieje już u niektórych użytkowników. W ten sposób Netflix od jakiegoś czasu testuje, czy spełnia ona swoje zadanie. Jak się okazuje - reakcja na nią jest bardzo pozytywna, a ona sama trafi do wszystkich klientów jeszcze w tym roku.