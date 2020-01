NBC Peacock - nowa usługa streamingowa wystartuje w lipcu

Koncern NBCUniversal podał datę premiery swojej usługi Peacock. Ma ona stanowić konkurencję dla Netfliksa i Disney+. Wystartuje w lipcu tego roku.

Zdjęcie Peacock - oficjalne logo. Platforma zaoferuje w USA m.in. wszystkie odcinki "Przyjaciół" i "The Office" (od 2021 roku). /materiały prasowe ​Filmy znikają z platformy Disney+

Serwis Peacock ma być nową formą platformy SVOD podległą potężnemu koncernowi Comcast Corp. To właśnie do niego nalezą takie marki jak NBC czy Universal. Głównym wyróżnikiem usługi ma być dostępność trzech różnych pakietów, z których jeden ma być całkowicie darmowy.

Opcja darmowa nazywa się Peacock Free - oferuje 7500 godzin materiałów. Wśród nich znajdzie się szeroki wybór programów ze stacji NBC czy filmów wytwórni Universal. Model biznesowy? Widzowie będą oglądali reklamy.

Dwa pozostałe, płatne pakiety, będą kosztowały odpowiednio 4,99 dol. i 9,99 dol.. Ten pierwszy umożliwi dostęp do pełnej, nielimitowanej oferty jednak z dodatkiem reklam. Drugi natomiast zaoferuje rozrywkę bez przerywników. Obie możliwości obejmują sport na żywo i wcześniejszy dostęp do filmowych nowości. Najdroższa opcja - Peacock Premium będzie obejmować dodatkowo transmitowane w telewizji mecze piłkarskie Premier League od sierpnia.

Oficjalnie usługa ma wystartować już 15 lipca tego roku. Data nie jest przypadkowa - kilka dni później rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. NBC ma wyłączność na ich transmisję na terenie USA. Aspekt telewizyjny ma być kluczowym wyróżnikiem NBC Peacock na tle Netfliksa, HBO GO (niebawem HBO Max) i Disney+.

Usługa NBC nie pojawi się raczej na terenie Europy, gdzie najpopularniejsze treści wideo NBCUniversal są rozpowszechnianie - poprzez umowy licencyjne - przez inne platformy. Wymiar licencyjny (różne wytwórnie i platformy będące w posiadaniu praw do dystrybucji treści w danych regionach) to jeden z największych problemów kolejnych usług streamingowych. Właśnie dlatego Netflix stawia na własne produkcje, które nigdy nie znikną z jego oferty, w przeciwieństwie do treści, które powoli są wycofywane do kolejnych nowych platform wideo.