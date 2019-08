Firma NAVITEL zaprezentowała nowe nawigacje samochodowe. W modelach E200 TMC, E500 Magnetic TMC i E700 TMC producent po raz pierwszy zdecydował się wprowadzić technologię Traffic Message Channel, która umożliwia otrzymywanie bieżących informacji o ruchu drogowym.

Zdjęcie NAVITEL E700 TMC /materiały prasowe



Nowe urządzenia nawigacyjne NAVITEL E200, E500 Magnetic oraz E700 wyposażono w technologię TMC, która zapewnia dystrybucję aktualnych informacji o warunkach na drodze poprzez radio FM-RDS. Kierowca otrzymuje w czasie rzeczywistym dane o korkach i niekorzystnych sytuacjach drogowych, istotne przy planowaniu trasy i wyborze alternatywnych opcji. Komunikaty głosowe, przebieg podróży oraz ostrzeżenia o istniejących ograniczeniach prędkości wyświetlane są na bieżąco na ekranie nawigacji. Zainstalowane mapy działają w trybie offline, bez konieczności podłączenia do internetu. Aktualizacje są darmowe dla wszystkich użytkowników. Stabilną pracę urządzeń zapewni system operacyjny Linux. 8 GB pamięci wewnętrznej oraz dodatkowe wejście na karty microSD/SDHC do 32 GB umożliwi instalację dodatkowych map producenta bądź korzystanie z plików multimedialnych. Użytkownik ma do dyspozycji funkcję FM Transmiter, która ułatwi korzystanie z podpowiedzi lektora lub odtwarzanie muzyki za pośrednictwem radia samochodowego.

W zestawie oprócz urządzeń znajdują się niezbędne akcesoria: uchwyt samochodowy, rysik, ładowarka 12/24 V z odbiornikiem informacji TMC i anteną, kabel mini-USB, podręcznik użytkownika oraz karta gwarancyjna. Pełne specyfikacje produktów dostępne są na oficjalnej stronie producenta.

Sugerowana cena nawigacji: NAVITEL E200 TMC - 399 złotych; NAVITEL E500 MAGNETIC TMC - 499 złotych; NAVITEL E700 TMC - 549 złotych.