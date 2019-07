Navitel R1050 - test

Sprawdzamy najnowszy wideorejestrator firmy Navitel - model R1050. Wyróżnia go kilka elementów, w tym baza fotoradarów.

Reklama

R1050 to następca bardzo udanego modelu R1050 (test tutaj). Elementem charakteryzującym oba urządzenia jest obiektyw z szerszym niż zazwyczaj kątem. W przypadku testowanego R1050 mówimy o kącie obiektywu wynoszącym 165°. O tym, jakie przynosi to korzyści i więcej o samym rozwiązaniu piszemy we wspomnianym teście poprzedniego modelu.

Skupmy się natomiast na tym, co nowego przyniósł kolejny model ze stajni Navitela.

Pudełko i mocowanie

Reklama

W pudełku znajdziemy, oprócz samego wideorejestratora, ładowarkę samochodową, uchwyt, instrukcję obsługi, licencję na smartfon z mapą Europy, ściereczkę z mikrofibry oraz kartę gwarancyjną. Standard, jak na Navitela, ale warto o tym wspomnieć.

Magnetyczny uchwyt umożliwia szybką instalację w samochodzie i obrót urządzenia o 360°. To istotna informacja. Montowanie i ściąganie kamerki nie stanowi najmniejszego problemu. Sam sprzęt jest znacznie mniejszy od typowego rejestratora. Kamerka nie ma wbudowanej baterii, zatem po odłączeniu źródła zasilania, będzie działała maksymalnie przez kilka sekund.

Zdjęcie Navitel R1050 / INTERIA.PL

Funkcje i jakość wideo

R1050 rejestruje wideo w rozdzielczości Full HD, w 30 klatkach na sekundę. Sprzęt wyposażono w procesor MStar 8328 oraz sensor optyczny Sony IMX 323. Obiektyw wykonano z 4-warstwowego szkła. Tyle teorii. Pozostałe funkcje znamy z innych modeli Navitela. Możemy wybrać czas trwania rejestrowanych filmików, rozdzielczość (maksymalnie 1080p w 30 klatkach), włączyć czujnik (kamerka włączy się tylko w sytuacji, którą można uznać za potencjalny incydent na drodze) itd. Sprzęt oczywiście korzysta z kart microSD.

Aplikacja Wi-Fi umożliwia na połączenie kamery ze smartfonem, personalizację ustawień oraz sformatowanie karty. Możemy skorzystać z odtwarzania filmów na ekranie urządzenia mobilnego w czasie rzeczywistym.

Jakość rejestrowanego materiału wideo jest w pełni wystarczająca, szczególnie jeśli wybierzemy rozdzielczość 1080p. W trakcie dnia, przy dobrym świetle - nie ma problemów z rozróżnieniem najistotniejszych detali. Wieczorem lub w nocy nie ma co liczyć na taki poziom odwzorowania szczegółów, ale kamerka spełnia swoją podstawową funkcję i zarejestruje materiał wideo o wystarczającej jakości na wypadek niefortunnego zdarzenia.

Przykładowy materiał wideo:



Wideo youtube

Prędkościomierz i radary

Nowości w tym modelu to dwie funkcje - cyfrowy prędkościomierz i informacje o radarach

Zdjęcie Navitel R1050 - informacje pojawiające się na ekranie / materiały prasowe

Cyfrowy prędkościomierz służy do wyświetlania aktualnej prędkości pojazdu, obliczonej na podstawie sygnału GPS oraz czasu. W menu wideorejestratora dostępne są dwa tryby: prędkość i prędkość plus godzina. W praktyce wygląda to następująco: w trakcie jazdy nie widzimy materiału wideo rejestrowanego przez kamerę, ale informację o tym, że wideo jest nagrywane (na dole), prędkościomierz (na środku) i godzinę (na dole). Czy prędkościomierz jest dokładny? Jeśli mamy analogowy zegar w samochodzie - możemy docenić dokładną informację o prędkości na cyfrowym panelu umieszczonym na szybie. Jeśli mamy cyfrowy prędkościomierz, zapewne będzie to dla nas mniej atrakcyjne. W trakcie testów korzystaliśmy z Citroena C4 (1. generacja) - ten model ma cyfrowy prędkościomierz. Przy mniejszych prędkościach (do 40 km/h) różnica w stosunku do informacji płynących z samochodu wynosiła około 5 do 7 kilometrów. Powyżej 60 km/h różnica wynosiła około 1 do 3 kilometrów.

Informacje o fotoradarach to usługa korzystająca bazy radarów Navitela. Jak ona działa? Kamerka ma moduł GPS, zatem wie, gdzie aktualnie znajduje się nasz samochód. Łączy tę informację z bazą fotoradarów i mamy pożądany efekt. Po uruchomieniu funkcji ekran rejestratora wyświetla aktualną prędkość i czas na czarnym tle. W obszarze pracy urządzenia znajdują się informacje takie jak: aktualna prędkość, ikona fotoradaru, pasek postępu ruchu w obszarze fotoradaru oraz dystans do fotoradaru. To nie Yanosik czy jemu podobne, ale na S7 z Nowego Targu do Krakowa kamerka wiedziała, gdzie znajdują się fotoradary.

Zdjęcie Navitel R1050 otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Nowe Technologie / INTERIA.PL

Podsumowanie

R1050 to jeden z najlepszych wideorejestratorów na rynku. Wyróżnia się na tle innych modeli wykonaniem, pomysłem z magnetycznym montowaniem i kątem obiektywu, a także dodatkowymi funkcjami

Cena: 399 zł